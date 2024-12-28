«Дзюбе предложили систему мотивации. Он профессионал и в переговорах». «Акрон» о подписании форварда

— Условия Артема, по словам Власова (гендиректор «Акрона» — Спортс«), в июне для “Акрона” были неподъемными. К сентябрю вы на них согласились?— Дзюба большой профессионал — и в футболе, и в переговорах. У него были определенные финансовые ориентиры, мы их удовлетворили в рамках своих возможностей. В том числе предложив Артему систему мотивации. И мы, и он во всех смыслах довольны сотрудничеством, — сказал Арам Задоян. В 10 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету нападающего 3 гола и 3 ассиста.