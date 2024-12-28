Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий: российские футболисты любят поныть

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил в подкасте «Ай Лов Зис Гейм», что российские футболисты любят поныть.

Источник: Photo by VCG/VCG via Getty Images

«У нас футболисты очень любят поныть. То есть на футбольном поле они нормальные, они бальцуганы. Но если ты встречаешь типичного футболиста в жизни, то он может ныть буквально обо всем», — сказал Слуцкий.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.