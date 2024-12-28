Тренер «Спартака» переоделся в женщину на глазах футболистов. Они не знали, как реагировать!

Многие фанаты помнят Олега Романцева закрытым интровертом: на матчах «Спартака» он не проявлял эмоций, сидел на скамейке и сосредоточенно курил. Но в коллективе Романцев часто шутил с футболистами, а байки про его розыгрыши всплывают до сих пор.
Какой еще тренер «Спартака» мог играть со своими футболистами на «жопу»? Это дворовая забава, когда вы сначала бьете по воротам, а потом пробиваете серию по проигравшим, которые для этого нагибаются. Метят мячом в пятую точку — отсюда и название.
«В Тарасовке у нас много приколов было. В начале 1990-х часто с ребятами играли на “жопу”», — вспоминал Олег Романцев в своей книге «Правда обо мне и “Спартаке”. — Все, кто прошел дворовый футбол, должны понимать, о чем речь. У нас правила были такие: делились два на два и били по воротам. Их защищали тоже вдвоем. Могли и три на три играть, и четыре на четыре. Проигравшие потом поворачивались и их расстреливали с линии вратарской. И нет бы, главного тренера хоть раз пощадили! Напротив — били с особой силой».
Очевидцы вспоминали, что вся Тарасовка сходилась, когда Романцеву били по пятой точке. Футболисты не щадили тренера и часто попадали — все-таки профессионалы. Но иногда поддавались, когда видели, что тренер закипает.
Романцев шутил с игроками и за пределами Тарасовки. В зарубежной поездке он разыграл Егора Титова в самолете. Так, что футболисты вообще не сразу поняли, что происходит:
«В заграничном аэропорту перед вылетом зашли в специальный магазин приколов. Я увидел накладную женскую грудь с фартуком — и загорелся. Дай, думаю, разыграю кого-нибудь из парней! Тем более, это был последний матч, сезон закончился, настроение было отдыхающим. Ребята уже позволили себе шампанского.
Взлетели, я взял у стюардесс кофейник, нацепил фартук и пошел в салон. Гляжу: Титов сидит, читает газету, никого вокруг не замечает. Подхожу вплотную к нему, чуть ли не грудью в лицо упираюсь: “Не желаете ли кофе, молодой человек?”.
Егор машинально говорит: «Да». А потом смотрит на меня. Секунды три молчит, и тут у него начинается истерика. Чего-чего, а такого фокуса он явно не ожидал.