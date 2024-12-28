Тренер «Спартака» переоделся в женщину на глазах футболистов. Они не знали, как реагировать!

«В Тарасовке у нас много приколов было. В начале 1990-х часто с ребятами играли на “жопу”», — вспоминал Олег Романцев в своей книге «Правда обо мне и “Спартаке”. — Все, кто прошел дворовый футбол, должны понимать, о чем речь. У нас правила были такие: делились два на два и били по воротам. Их защищали тоже вдвоем. Могли и три на три играть, и четыре на четыре. Проигравшие потом поворачивались и их расстреливали с линии вратарской. И нет бы, главного тренера хоть раз пощадили! Напротив — били с особой силой».