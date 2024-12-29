Экс-жена Тотти о новом партнере: «Он попросил мой инстаграм у выхода из туалета в аэропорту. Будучи бумером, я дала ему свой профиль, но не спросила его»

Блази рассказала о знакомстве с новым партнером Бастианом Мюллером в сериале «Илари» от Netflix. «Инициативу проявил он. Я думала обо всем, кроме поиска бойфренда, я была одна уже четыре месяца. Мы были в зале ожидания авиакомпании перед посадкой. Я возвращалась в Рим, а он — в Германию. Он никогда меня раньше не видел и не знал, кто я, к счастью. Он подождал меня у выхода из туалета, представился и вместо того, чтобы попросить мой номер, спросил, как найти мой профиль в инстаграме. Будучи бумером, я дала ему свой профиль, но не спросила его. Когда я вернулась к сестре и подруге Франческе, которые все это видели, они настояли, чтобы я побежала и узнала его контакт до его посадки: “Иди, иначе больше его не найдешь”, — сказали они. У меня слишком много подписчиков, я бы не увидела его сообщение. Так мы и связались», — сказала Блази. Экс-жена Тотти Блази о разводе и жизни с 3 детьми: «Я всегда справлялась сама, полагалась на свою силу, принимала решения за детей. Франческо часто отсутствовал из-за работы — особо ничего не изменилось».