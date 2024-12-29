Гасперини об 1:1 с «Лацио»: «Аталанта» отыгралась поздновато — если бы забила раньше, могла бы и победить"

После перерыва, думаю, мы играли очень хорошо, с правильным настроем. Отыгрались немного поздновато — если бы забили раньше, то могли бы и победить. Обе команды заслуживают похвалы за то, что показали хороший футбол«, — сказал тренер “Аталанты”.