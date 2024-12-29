«Давайте сравним результаты. Когда Абаскаль только пришел, “Спартак” выигрывал. Значит, в команде был заложен некий фундамент. Когда Станкович только пришел, все было наоборот. У команды не было ни игры, ни позиционной атаки. А сейчас “Спартак” Станковича показывает тот самый футбол, который ждали зрители. При этом я не берусь оценивать работу другого тренера. Да, мне больше нравится “Спартак” Станковича, нежели “Спартак” Абаскаля, но, простите, Станкович получил мощное усиление состава. Я говорю о Барко и других игроках. Конечно, с такими новичками игра должна измениться», — сказал тренер «Балтики».
«Спартак» Абаскаля нравится меньше, но Станкович получил мощное усиление. С такими новичками, как Барко, игра должна измениться". Талалаев о красно-белых
Ранее экс-тренер красно-белых заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».