«Давайте сравним результаты. Когда Абаскаль только пришел, “Спартак” выигрывал. Значит, в команде был заложен некий фундамент. Когда Станкович только пришел, все было наоборот. У команды не было ни игры, ни позиционной атаки. А сейчас “Спартак” Станковича показывает тот самый футбол, который ждали зрители. При этом я не берусь оценивать работу другого тренера. Да, мне больше нравится “Спартак” Станковича, нежели “Спартак” Абаскаля, но, простите, Станкович получил мощное усиление состава. Я говорю о Барко и других игроках. Конечно, с такими новичками игра должна измениться», — сказал тренер «Балтики».