Аршавин о Канделаки: «Сильный управленец, говорит все по делу и разбирается в своей теме»

— Еще в 2016-м мне звонила Тина Канделаки (заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» — Спортс«), звала поработать на Евро-2016. Я говорил: “Да никогда в жизни. На “Матч ТВ”? Мне это вообще для чего?” Но в итоге она все равно попросила Кайрата Советаевича [Боранбаева, председателя наблюдательного совета “Кайрата”], и я прилетал в студию. Потом, уже после окончания карьеры, я уже больше соглашался с ее доводами. Она сильный управленец, говорит все по делу и разбирается в своей теме.— Почему для вас это кайф?— Для меня это легко, я привык быть на виду. Мне не нужно напрягаться, чтобы быть таким, какой я есть. И я понимаю, что это востребовано, раз меня зовут. Вообще я отказываюсь от 80% предложений. “Матч ТВ” — это моя работа, а “Это футбол, брат” мне нравится, им со мной комфортно, а мне с ними. Поэтому я там участвую. В другие проекты редко хожу, — сказал заместитель гендиректора “Зенита”.