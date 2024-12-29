«Мизулина, Загитова, Зарема». Осипов рассказал, что в Медиалиге может появиться команда с девушкой в руководстве

— Мы поддерживаем общение с теми, кто планировал создавать такую команду. Насколько я знаю, у одного из брендов России, даже корпорации, которую возглавляет женщина, есть мысли о создании женской команды. Думаю, они в состоянии реализовать идею. Если это получится, будет круто. Пока места в лиге на шестой сезон есть. — Екатерина Мизулина могла бы стать тренером. — Думаю, дамы между собой договорились бы. Там не только Екатерина Михайловна могла бы быть фронтменом, но и многие другие выдающиеся женщины из разных сфер. — Кого из дам видите в числе фронтменов?- Мне кажется, женщин, которые знакомы с медиафутболом, не так много. Безусловно, Светлана Журова, которая играла в медиахоккей, могла бы такой стать. Думаю, можно говорить о Екатерине Мизулиной, Полине Юмашевой, Зареме Салиховой, Татьяне Ким, Елене Илюхиной, сестрах Авериных, наших фигуристках: Жене Медведевой, Алине Загитовой. В конце концов, у нас есть Маша Киселева! Такой список можно продолжать, и все это было бы 10/10, — рассказал глава Медиалиги. Госдума говорила о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намекала на армию.