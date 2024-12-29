Мостовой о рекорде Гретцки: «Овечкин максимально приблизится в этом сезоне, а в следующем побьет. Это неизбежно, можно с уверенностью говорить»

«Перед началом сезона многие прогнозировали, в том числе и какие‑то компьютеры, что Александр если не в этом сезоне, то в следующем точно побьет рекорд Гретцки. Начало, конечно, он выдал сумасшедшее, и думаю, что в этом сезоне однозначно Овечкин максимально приблизится к рекорду, а в следующем уже точно побьет. Это неизбежно, и сейчас с уверенностью можно об этом говорить. Конечно, тот факт, что он сразу после травмы вышел на лед и забросил, говорит о его стремлении как можно скорее побить рекорд Уэйна. Да и думаю, что врачи “Вашингтона” не выпустили бы его на лед, если бы Александр не восстановился полностью от травмы, — сказал бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой. Овечкин вернулся после травмы — и сразу забил! До Гретцки — 25 голов!