«При Роналду, Бензема и Бэйле Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке. Мбаппе на пике мог бы приблизиться по уровню, возможно». Экс-скаут «Реала» о составе

Если бы сегодня в команде были Бэйл, Криштиану и Бензема, то Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке. Возможно, единственный, кто мог бы приблизиться к этому уровню, — это Мбаппе на пике своей формы«, — сказал Маноло Ромеро.»Все в «Реале» были за Роналдиньо, но Перес настоял на Бекхэме. Сейчас он зациклился на Холанде, я убежден, он подпишет его. Может, для этого продадут Родриго«. Экс-скаут “Мадрида” о трансферах.