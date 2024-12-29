Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«При Роналду, Бензема и Бэйле Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке. Мбаппе на пике мог бы приблизиться по уровню, возможно». Экс-скаут «Реала» о составе

«Честно говоря, Родриго очень нестабилен. Он не закрепился. Он живет за счет тех волшебных минут, которые провел против “Сити”. Но это “Реал”. Это другой уровень.
Источник: Спортс"

Если бы сегодня в команде были Бэйл, Криштиану и Бензема, то Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке. Возможно, единственный, кто мог бы приблизиться к этому уровню, — это Мбаппе на пике своей формы«, — сказал Маноло Ромеро.»Все в «Реале» были за Роналдиньо, но Перес настоял на Бекхэме. Сейчас он зациклился на Холанде, я убежден, он подпишет его. Может, для этого продадут Родриго«. Экс-скаут “Мадрида” о трансферах.