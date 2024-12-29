Знаменитый футболист СССР отказал великому Лобановскому. Он потом очень жалел: «Это главная ошибка в жизни»

Во второй половине 80-х футболист «Кайрата» и «Днепра» Евгений Яровенко был одним из самых надежных защитников в СССР. Он входил в список 33-х лучших футболистов страны, со сборной брал золотые медали на Олимпиаде-88 в Сеуле, а после перехода в «Днепр» выиграл Кубок СССР.
«Техничный, быстрый, смелый, часто и с пользой для команды подключался к атакам, хорошо действовал в подыгрыше партнерам. Стабильности его выступлений мешали многочисленные травмы», — писали о Яровенко авторы энциклопедии «Российский футбол за 100 лет».
В 1987-м Евгений финишировал с «Кайратом» в чемпионате СССР на седьмом месте и по итогам сезона получил предложение от великого Валерия Лобановского. Не секрет, что тренер киевского «Динамо» забирал к себе в команду лучших — особенно, если те не играли за клубы из Москвы.
«Тот сезон стал для меня самым успешным в карьере. Я, защитник, забил тогда 9 мячей, закрепился в сборной. Стали звать московские клубы — “Спартак”, “Торпедо”, ЦСКА, — вспоминал Яровенко. — А самое главное — в киевское “Динамо” приглашал Валерий Лобановский. Было это в Югославии, где я дебютировал в составе национальной сборной СССР. Лобановский спросил, как я отношусь к киевскому “Динамо”. Ответил, что болею за этот клуб с детства и мечтаю играть в нем. “Твоя мечта сбылась”, — отвечает Лобановский. Колени задрожали, речь отняло. Но я так и не осмелился на переезд в Киев».
За год до этого произошла трагедия в Чернобыле. В результате взрыва четвертого энергоблока и последствий аварии погибло до четырех тысяч человек. Катастрофа затронула более миллиона советских граждан — загрязнение коснулось не только территории современной Украины, но и юга Белорусской ССР и запада РСФСР.
Именно из-за чернобыльской катастрофы Яровенко и отказался от переезда в Киев: «Переживал за себя, за семью. Думаю, это самая главная ошибка в жизни. Жалею до сих пор, что отказал Лобановскому. Выбрал “Днепр”, чему посодействовал Антон Шох. А еще “Днепр” в 1988-ом стал чемпионом, и мне хотелось поиграть в еврокубках», — отмечал Евгений.
После распада СССР Яровенко числился в «Ворскле» и «Ниве» из Никополя, ненадолго ездил в Финляндию играть за скромный «Конту», возвращался в «Днепр», выступал в Турции за «Сарыерспор», в 1995-м гонял за «Торпедо» из Волжского, а затем вновь вернулся на Украину, где закончил карьеру в «Металлурге» из Запорожья.
Владимир Менес