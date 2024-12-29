Знаменитый футболист СССР отказал великому Лобановскому. Он потом очень жалел: «Это главная ошибка в жизни»

«Тот сезон стал для меня самым успешным в карьере. Я, защитник, забил тогда 9 мячей, закрепился в сборной. Стали звать московские клубы — “Спартак”, “Торпедо”, ЦСКА, — вспоминал Яровенко. — А самое главное — в киевское “Динамо” приглашал Валерий Лобановский. Было это в Югославии, где я дебютировал в составе национальной сборной СССР. Лобановский спросил, как я отношусь к киевскому “Динамо”. Ответил, что болею за этот клуб с детства и мечтаю играть в нем. “Твоя мечта сбылась”, — отвечает Лобановский. Колени задрожали, речь отняло. Но я так и не осмелился на переезд в Киев».