Салах в 8-й раз за сезон АПЛ забил и ассистировал в одном матче. Это рекорд лиги

Это восьмой случай в текущем сезоне Премьер-лиги, когда египтянин сумел отметиться и голом, и результативной передачей за один матч. Ранее в этом турнире такое не удавалось никому. Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь. Салах стал 10-м в списке лучших ассистентов в истории АПЛ — 82 передачи. Вингер «Ливерпуля» обошел Бекхэма, дальше — МилнерУ Салаха 30 (17+13) очков в 18 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» — лучший в АПЛ по ассистам и «гол+пас».