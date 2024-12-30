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Фанаты «МЮ» о сокращении финансирования благотворительного фонда: «Еще один удручающий пример неверных приоритетов. Негативная атмосфера приводит к таким же результатам на поле»

Ранее стало известно, что манкунианцы сократят финансирование своего благотворительного фонда с 2025 года.
Источник: Спортс"

Эту информацию прокомментировал представитель объединения фанатов Manchester United Supporters Trust (MUST). «Перспектива сокращения финансирования благотворительного фонда — это еще один удручающий пример неправильных приоритетов в “Ман Юнайтед”, приводящих к сокращению поддержки сообщества, которому клуб призван служить. Финансовая устойчивость важна, но вместо того, чтобы продолжать инвестировать, чтобы продемонстрировать амбиции и стремление к росту, клуб контрпродуктивно пытается найти выход из своих проблем при помощи урезания расходов. Трудно не прийти к выводу, что негативная атмосфера, которую создают [руководители клуба], приводит к столь же удручающим выступлениям на поле», — заявил представитель MUST.