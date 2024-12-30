«Милан» уволил Фонсеку и назначит экс-тренера «Порту» Консейсау. Паулу подтвердил уход: «Я сделал что мог, моя совесть чиста»

«Это правда, я ухожу из “Милана”. Такова жизнь. Моя совесть чиста, потому что я сделал что мог», — сказал Фонсека, назначенный в июне 2024-го. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что 30 декабря «россонери» возглавит Сержиу Консейсау, покинувший «Порту» минувшим летом. «Милан» после 18 туров чемпионата Италии идет на 8-м месте. Он отстает от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на 14 очков, имея игру в запасе.