Агент о будущем Помазуна в ЦСКА: «Будет хорошее предложение — уйдет. Пока он тренируется индивидуально»

— Увидел информацию о том, что «Спартак» изучает возможность трансфера Ильи Помазуна.— Кто что там написал, какие‑то слухи и прочее я обсуждать не буду.— С ЦСКА вы будете разговаривать, чтобы они отпустили Илью в зимнее трансферное окно?— Будет хорошее предложение, он уйдет. Пока он тренируется индивидуально, — сказал Алексей Сафонов.