— Увидел информацию о том, что «Спартак» изучает возможность трансфера Ильи Помазуна.— Кто что там написал, какие‑то слухи и прочее я обсуждать не буду.— С ЦСКА вы будете разговаривать, чтобы они отпустили Илью в зимнее трансферное окно?— Будет хорошее предложение, он уйдет. Пока он тренируется индивидуально, — сказал Алексей Сафонов.
Агент о будущем Помазуна в ЦСКА: «Будет хорошее предложение — уйдет. Пока он тренируется индивидуально»
В этом сезоне 28-летний голкипер не провел ни одного матча, ранее он выступал 4 года на правах аренды в «Урале». Контракт Помазуна с армейцами рассчитан до июня 2028 года.