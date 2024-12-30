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Директор «Пари НН» о работе Романцева советником: «Мало вовлечен в жизнь команды, хотелось бы большего»

«Я пришел в “Пари НН”, а Олег Иванович Романцев уже был здесь советником Давида Валерьевича (Мелик-Гусейнов, гендиректор клуба — Спортс»). Пересекались с ним несколько раз. Последний раз Олег Иванович приезжал на игру со «Спартаком».

Источник: Sports

«Я пришел в “Пари НН”, а Олег Иванович Романцев уже был здесь советником Давида Валерьевича (Мелик-Гусейнов, гендиректор клуба — Спортс»). Пересекались с ним несколько раз. Последний раз Олег Иванович приезжал на игру со «Спартаком». Прекрасно понимаю природу его назначения. В Нижнем Новгороде «Спартак» достаточно популярная команда. У нас даже были истории, когда нижегородцы пришли на стадион и сидели с шарфами «Спартака». Но для меня это было несколько странно. Олег Иванович — топ-тренер для нашего футбола. На данном этапе он мало вовлечен в жизнь «Пари НН». Хотелось бы большего. Особенно это касается работы с молодежным составом. Думаю, мы с ним пообщаемся. Если интерес со стороны Романцева будет, двинемся в этом направлении. Для нас Романцев — величина! Мы договорились с ним пообщаться", — сказал Александр Удальцов.