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Семшов о Бугаеве: «Казалось, это будет защитник мирового уровня. Но в определенный момент рядом с Лехой не оказалось человека, который бы его поддержал»

Накануне стало известно, что экс-игрок сборной России погиб на СВО.

Источник: Спортс"

— Знал, что Бугаев попал в плохую ситуацию, ему дали срок. Но мне хочется сейчас вспомнить Бугаева, с которым мы играли вместе и в «Торпедо», и в сборной, в том числе на Евро-2004. Мне тогда казалось, что это будет защитник мирового уровня. Но потом вместо белой полосы наступила черная — в определенный момент рядом с Лехой не оказалось человека, который бы его поддержал. Тогда его карьера в футболе сложилась бы совсем по-другому. Не только карьера — жизнь.— Когда вы виделись с Алексеем в последний раз?— Очень давно — в самом начале 2010-х. Он играл в «Краснодаре», и тогда я увидел совсем другого Бугаева-футболиста, уже не того, которого знал, — сказал экс-футболист сборной России. Бугаев погиб на СВО. Осенью его приговорили к 9,5 годам строгого режима за полкило наркотиков.