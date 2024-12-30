Стали известны самые дорогие футболисты мира

Первое место разделили бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» и норвежец Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Их стоимость составляет 200 миллионов евро. На третьей строчке также расположились сразу два футболиста — Ламин Ямаль из «Барселоны» и Джуд Беллингем из «Реала», их Transfermarkt оценил в 180 миллионов евро.