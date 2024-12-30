Роналду хочет чемпионство с «Аль-Насром» в Саудовской Аравии, но может покинуть клуб ради нового вызова. Контракт 39-летнего форварда истекает в 2025 году (Marca)

По информации Marca, Роналду хочет выиграть первенство страны с «Аль-Насром». При этом, он не исключает, что примет новый вызов где-либо еще. Вариант с окончанием карьеры Криштиану не рассматривает. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Аль-Наср» 17 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 2 ассиста. Продвинулся к тысяче голов, злился на «Месси-Месси», завел ютуб. Как Роналду провел 2024-й.