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Роналду хочет чемпионство с «Аль-Насром» в Саудовской Аравии, но может покинуть клуб ради нового вызова. Контракт 39-летнего форварда истекает в 2025 году (Marca)

Действующее соглашение 39-летнего португальца с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до 30 июня 2025 года.

Источник: Спортс"

По информации Marca, Роналду хочет выиграть первенство страны с «Аль-Насром». При этом, он не исключает, что примет новый вызов где-либо еще. Вариант с окончанием карьеры Криштиану не рассматривает. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Аль-Наср» 17 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 2 ассиста. Продвинулся к тысяче голов, злился на «Месси-Месси», завел ютуб. Как Роналду провел 2024-й.