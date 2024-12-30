Жорже Мендеш: «Роналду — хороший пример для Ямаля как на поле, так и за его пределами. Никто не сравнится с Ламином по таланту — он номер один»

— Криштиану — хороший пример для Ламина и всех молодых игроков, потому что он достиг уровня, который недостижим почти для всех. На его счету около 1000 голов, а забитый мяч — это главная цель любой команды. Это пример не только на поле, но и за его пределами — как Роналду управлял своей подготовкой, что почти в 40 лет он все еще играет. Если Ямаль не совершит ошибок и будет знать, что должен делать, у него есть все шансы добиться успеха на высочайшем уровне мирового футбола. Я не вижу никого, кто мог бы сравниться с ним в плане таланта. Он — номер один, — сказал футбольный агент Жорже Мендеш. Мендеш о Ямале и премии Globe Soccer Awards: «Ламин был лучшим в этом году, но он стал жертвой своей молодости. Голосующие посчитали, что он еще успеет выиграть эти награды».