Умер победитель Кубка Америки и бывший футболист «Барселоны» Уго Сотиль

За испанский клуб Сотиль выступал с 1973 по 1977 год. Вместе с командой он стал чемпионом в сезоне-1973/74. Тот титул национального первенства стал для «Барселоны» первым за 14 лет. Также в составе каталонцев футболист стал серебряным призером чемпионата Испании (1975/76). Перуанец стал первым латиноамериканским футболистом, который выступал за «Барселону» под 10-м номером.