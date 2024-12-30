Умер победитель Кубка Америки и бывший футболист «Барселоны» Уго Сотиль

МАДРИД, 30 декабря. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Перу и испанской «Барселоны» Уго Сотиль умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба каталонской команды.
За испанский клуб Сотиль выступал с 1973 по 1977 год. Вместе с командой он стал чемпионом в сезоне-1973/74. Тот титул национального первенства стал для «Барселоны» первым за 14 лет. Также в составе каталонцев футболист стал серебряным призером чемпионата Испании (1975/76). Перуанец стал первым латиноамериканским футболистом, который выступал за «Барселону» под 10-м номером.
Сотиль является победителем Кубка Америки (1975) и участником двух чемпионатов мира (1970, 1978). В своей истории сборная Перу всего дважды побеждала на континентальном первенстве, в Кубке Америки национальная команда также побеждала в 1939 году. В розыгрыше 1975 года футболист сыграл только в финале, забив единственный гол в матче против команды Колумбии (1:0). В 1973 и 1974 годах Сотиль признавался лучшим футболистом страны.