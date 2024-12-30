«Роналду говорит хрень. В Лиге 1 его съедят, у нас защитники как машины». Рами о словах Криштиану, что саудовский чемпионат сильнее французского

«Он говорит хрень. Хотите, чтобы я показал фотографии защитников в Саудовской Аравии? То, что у него сумасшедшая карьера, не означает, что каждый раз, когда он что-то говорит, это правда. Думаю, это рекламный трюк. Попробуй сыграть против “Монако”, “Лилля” или “Марселя”. Выйди со своей маленькой командой против “Бреста”.У нас крупнейшая селекционная площадка на планете наряду с Бразилией. У нас защитники как машины. Поставьте Роналду против них в Лиге 1 — его съедят. Я фанат Роналду, но он совершил ошибку. Когда он говорит, что саудовская лига лучше французской, он отталкивает от себя многих людей», — сказал бывший защитник сборной Франции и «Сочи» Адиль Рами. Продвинулся к тысяче голов, злился на «Месси-Месси», завел ютуб. Как Роналду провел 2024-й.