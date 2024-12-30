Футболистка «Зенита» рассказала, почему пошла на курсы стендапа

— Вот недавно пошла на курсы стендапа. Выступать на открытых микрофонах я пока не рискнула, это сложнее, чем кажется. Я один монолог на семь минут писала два месяца! Иногда ты думаешь, что шутка очень смешная, а она не заходит. Или наоборот — заезженная и в целом простая шутка вызывает смех. Также я ходила на курсы по импровизации, мне понравилось. Спустя два месяца у нас было живое выступление в клубе, и мне кажется, у меня круто получилось. Кстати, кто хочет раскрепоститься — очень классная вещь. И остроумие прокачивается.