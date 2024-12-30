В 2024 году на награду претендуют пять футболистов. Это Лионель Месси («Интер Майами»), Луис Энрике Андре, Тьяго Альмада и Джефферсон Саварино (все — «Ботафого») и Леонардо Фернандес Лопес («Пеньяроль»). Имя лауреата премии будет названо 31 декабря. Действующим обладателем приза является Херман Кано из «Флуминенсе». Претендовать на него могут только футболисты, являющиеся представителями стран Америки.
Месси номинирован на приз «Король Америки»-2024
Премия присуждается уругвайской газетой El País лучшему игроку года в американских лигах.