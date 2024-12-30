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Месси номинирован на приз «Король Америки»-2024

Премия присуждается уругвайской газетой El País лучшему игроку года в американских лигах.
Источник: Sports.Ru

В 2024 году на награду претендуют пять футболистов. Это Лионель Месси («Интер Майами»), Луис Энрике Андре, Тьяго Альмада и Джефферсон Саварино (все — «Ботафого») и Леонардо Фернандес Лопес («Пеньяроль»). Имя лауреата премии будет названо 31 декабря. Действующим обладателем приза является Херман Кано из «Флуминенсе». Претендовать на него могут только футболисты, являющиеся представителями стран Америки.