Месси номинирован на приз «Король Америки»-2024

В 2024 году на награду претендуют пять футболистов. Это Лионель Месси («Интер Майами»), Луис Энрике Андре, Тьяго Альмада и Джефферсон Саварино (все — «Ботафого») и Леонардо Фернандес Лопес («Пеньяроль»). Имя лауреата премии будет названо 31 декабря. Действующим обладателем приза является Херман Кано из «Флуминенсе». Претендовать на него могут только футболисты, являющиеся представителями стран Америки.