Мендеш о Ямале: «Роналду и Месси должны быть для него примерами — они жили футболом и ради футбола»

«Ламин является игроком “Барсы” и будет им еще много лет. Болельщики могут быть уверены, что лучший молодой футболист мира, который будет лучшим игроком мира в ближайшие годы, подпишет новый контракт с “Барсой”. Я не знаю, когда он его подпишет, но это произойдет. Это может случиться в любое время. Он еще очень молод, но у него есть талант и все условия для того, чтобы блистать на самом высоком уровне, он не чувствует давления», — заявил агент игрока. Мендеш также предупредил, что многие люди будут пытаться сблизиться с Ямалем, чтобы направить его по «неверному пути». «Криштиану [Роналду] и [Лионель] Месси должны быть для него двумя примерами. Не потому, что я хочу сравнивать его с ними, а потому, что они жили футболом и ради футбола», — добавил португалец. Жорже Мендеш: «Роналду — хороший пример для Ямаля как на поле, так и за его пределами. Никто не сравнится с Ламином по таланту — он номер один».