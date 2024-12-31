Мареска после 0:2 от «Ипсвича»: «Странная игра — “Челси” создавал моменты и мог забить много голов. Никто не ожидал, что мы завершим первую часть сезона на нашем нынешнем месте»

«Странная игра в том смысле, что мы создали большое количество моментов и могли забить много голов, но они выносили мяч с линии или вратарь делал отличные сэйвы. Мы могли многое делать лучше, в некоторых моментах лучше защищаться. Говорят, что [пенальти] немного спорный, но мы должны смириться с тем, что это пенальти. Мы сделали четыре замены по сравнению с прошлой игрой, потому что все футболисты заслуживают, чтобы играть. Никто не ожидал, что мы завершим первую часть сезона на нашем нынешнем месте. Мы в хорошем положении, но можем многое делать лучше. Это длинная гонка. Моменты были у Жоау [Феликса] и Нони [Мадуэке], так что дело не в нападающих. Иногда ты создаешь моменты, а забить не получаются. Мы концентрируемся на каждой игре по отдельности. Мы не зациклены на чемпионской гонке или чем-то подобном», — сказал Мареска.