Аморим о 0:2: «Ньюкасл» был лучше, контролировал игру и все делал как команда. После первого гола было трудно вернуться в игру"

О том, что пошло не так в первом тайме’Мы пропустили [первый] гол. В такие моменты нужно по-настоящему возвращаться в игру. Мы пытались, но без нужного качества, у нас нет той базы, на которой строится наш стиль игры, чтобы справиться с такими моментами. Они были лучше. Они контролировали ход игры. Они все делали как команда. У нас игроки скорее пытались действовать индивидуально. Но они стараются«.О том, мог ли он сделать что-то еще, кроме замены Зиркзе на Майну на 33-й минуте’Если я думаю, что могу что-то сделать, чтобы изменить результат, я это делаю. Как я уже сказал, мы могли добиться результата скорее благодаря вере игроков, а не моей работе по изменению чего-либо. На данный момент у нас нет ни тренировок, ни фундамента. Когда вы переживаете трудный момент, этот фундамент нужен. Соперник играл лучше нас, здесь без вопросов», — сказал Аморим.