«МЮ» впервые за 35 лет завершил календарный год ниже 7-й строчки в таблице чемпионата Англии. Команда идет на 14-м месте, в 1989-м было 15-е

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» завершил 2024-й год на 14-м месте в таблице с 22 очками в 19 играх. Это первый случай за 35 лет, когда клуб завершил календарный год ниже 7-й строчки в таблице. В прошлый раз это было в сезоне-1989/90, когда «МЮ» шел 15-м в таблице чемпионата Англии. По итогам турнира команда под руководством Алекса Фергюсона заняла 13-е место, но квалифицировалась в розыгрыш Кубка кубков за счет победы в Кубке Англии. «МЮ» в семи очках от зоны вылета. У Аморима 4 поражения подряд — а впереди «Ливерпуль» и «Арсенал».