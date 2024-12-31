«Оренбург» оставит Слишковича на посту главного тренера и будет искать новичков-россиян (Metaratings)

После 18 туров команда занимает последнее место в Мир РПЛ с 8 очками. Под руководством боснийского специалиста она не выиграла ни одного матча. По данным Metaratings, во время зимнего трансферного окна клуб может покинуть аргентинский защитник Матиас Перес, у которого есть предложения из-за рубежа. В списке трансферных целей «Оренбурга» — опорник, забивной форвард и центральный защитник. Новичков будут искать преимущественно среди опытных российских игроков.