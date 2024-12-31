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«Оренбург» оставит Слишковича на посту главного тренера и будет искать новичков-россиян (Metaratings)

Новое руководство «Оренбурга» приняло решение оставить Владимира Слишковича на посту главного тренера.

После 18 туров команда занимает последнее место в Мир РПЛ с 8 очками. Под руководством боснийского специалиста она не выиграла ни одного матча. По данным Metaratings, во время зимнего трансферного окна клуб может покинуть аргентинский защитник Матиас Перес, у которого есть предложения из-за рубежа. В списке трансферных целей «Оренбурга» — опорник, забивной форвард и центральный защитник. Новичков будут искать преимущественно среди опытных российских игроков.