Евгений Ловчев: «Россия мечтает, чтобы Овечкин побил рекорд и оставил свою фамилию на долгое время в истории Америки, учитывая политическую ситуацию»

«Вся страна мечтает, чтобы Овечкин побил рекорд и оставил свою фамилию на долгое время в истории Америки, учитывая нынешнюю политическую ситуацию. Раньше плевались, отнекивались из‑за политики от игроков, но сейчас в России играет много канадцев, североамериканцев. Времена меняются. Тот же Деанджело играет за СКА, и никто ему ничего не говорит. В Америке будут только рады, что у них играет уже долгое время Александр Овечкин, который побил рекорд Гретцки, который считали вечным», — сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.