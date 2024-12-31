Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Ловчев: «Россия мечтает, чтобы Овечкин побил рекорд и оставил свою фамилию на долгое время в истории Америки, учитывая политическую ситуацию»

Капитан «Вашингтона» занимает второе место по голам в истории регулярных чемпионатов НХЛ (870), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

«Вся страна мечтает, чтобы Овечкин побил рекорд и оставил свою фамилию на долгое время в истории Америки, учитывая нынешнюю политическую ситуацию. Раньше плевались, отнекивались из‑за политики от игроков, но сейчас в России играет много канадцев, североамериканцев. Времена меняются. Тот же Деанджело играет за СКА, и никто ему ничего не говорит. В Америке будут только рады, что у них играет уже долгое время Александр Овечкин, который побил рекорд Гретцки, который считали вечным», — сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.