Непомнящий о Соболеве: «Переход из “Спартака” — ошибка, в “Зенит” — тем более, как бы судьба его наказывает. Дзюба играет под грузом, купается в этом, Александра раздражает все &

— Я абсолютно разочарован в нем. В том плане, что его переход из «Спартака» — это ошибка. В «Зенит» — тем более. Перейди куда-то в любую другую команду второй восьмерки… А «Зенит» — это уже все. И как бы судьба его наказывает. — Получается, «Зенит» — это не уровень Соболева?- Нет, я бы так не сказал. Он один из сильнейших отечественных нападающих в этом амплуа. Но игроки, которые конкурируют с ним в «Зените», они не уступают ему ни в чем. Там есть еще два игрока этого типа. Он психологически подавлен, а те игроки мотивированы хорошо. — Разве за осеннюю часть сезона Соболев не мог набрать нужную форму, чтобы помогать «Зениту» результативными действиями?- Нет-нет-нет, дело в другом. У нападающего должен быть кураж, он должен быть вдохновлен и одухотворен, чтобы в нужную секунду оказаться в нужном месте — вот так и забиваются голы. Он психологически под большим грузом. На нем висит очень тяжелый шлейф, который тянется за ним. Да, под этим грузом уже почти 10 лет играет Дзюба, но Артем с этим справляется, потому что он в этом купается. Соболев, как я вижу, — игрок другого типа. Его раздражает все и все, и он играет хуже, чем может. А Дзюба играет лучше, чем всегда в таких ситуациях. Мне кажется, это большая ошибка, когда Соболев ушел из «Спартака». Нужно было пересидеть, перетерпеть, перестрадать, как бы там ни было, — сказал бывший главный тренер «Томи».