Дзюба и Слуцкий сходили на шоу «Что было дальше?». Артем отказался обращаться к Карпину: «Боюсь, щас ####### и точно закончу в сборной»

Сабуров: Ты сейчас за сборную не играешь? Слуцкий: Какая болезненная тема. Дзюба: Они сейчас тоже особо не играют. Сабуров: Может, пару слов главному тренеру Карпину? Дзюба: Нет, я боюсь, щас ####### [скажу невпопад] и точно закончу. Слуцкий: И Карпин вызовет Кержакова, чтобы тот забил гол Брунею. Дзюба: Я думаю, Саша уже не в состоянии забить, хотя Брунею забьет ##### [нахрен].Артем Дзюба и Александр Кержаков делят между собой бомбардирский рекорд сборной России — по 30 голов. Кержаков завершил карьеру в 2017 году.