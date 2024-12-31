EFE вручает приз лучшему футболисту испаноязычных и португалоязычных стран Европы и Латинской Америки с 1990 года. В разные годы награду среди прочих получали Роберто Карлос, Диего Симеоне, Роналдо, Роналдиньо, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото: efe.com.
Винисиус получил приз лучшему иберо-американскому футболисту года от EFE. Вингер «Реала» победил в 3-й раз подряд
Вингер «Реала» и сборной Бразилии получил приз от испанского информационного агентства EFE. Винисиус стал обладателем награды в 3-й раз подряд.