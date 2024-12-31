Единственная мечта Арды… Думаю, она уже исполнилась. Он говорит: «Я стану звездой, я буду номером один». Я говорю: «Ты уже номер один. Турция знает тебя, весь мир знает тебя. Нет никого, кто бы не знал». Он по-прежнему говорит: «Я буду номером один».Вероятно, он хочет превзойти Роналду, Месси и других. Думаю, у него получится. Если в этом возрасте парень достигает таких высот, думаю, он, вероятно, станет еще более знаменитым", — сказал Мехмет Али Гюлер.
Дедушка Гюлера: «Арда хочет превзойти Роналду и Месси — он говорит: “Я буду номером один”. У него получится, думаю»
"Сегодня он потрясает Турцию. Когда Арда забивает гол, клянусь, мой телефон не перестает звонить до утра. Мне звонят отовсюду. Его очень любят.