Роналду, Мбаппе, Клопп, «Барселона» и сборная Бразилии — в списке неудачников 2024 года по версии Goal. Аргентина с Месси, Анчелотти и «Байер» — в числе победителей

В список разочарований также включены перешедший из «ПСЖ» в «Реал» нападающий Килиан Мбаппе, бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, сборная Бразилии, бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, форвард «Баварии» Харри Кейн, футболистка Хлоя Келли, компания Ineos, купившая акции «Манчестер Юнайтед», а также «Барселона» в связи с тяжелым финансовым положением клуба. В число победителей по итогам года вошли «Ботафого», победивший в бразильской Серии А и Кубок Либертадорес; сборная Аргентины с Лионелем Месси и Лионелем Скалони, выигравшая Кубок Америки; вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, победивший на Евро-2024 со сборной Испании; полузащитник «Манчестер Сити» Родри, получивший «Золотой мяч»; «Аталанта», поднявшая кубок Лиги Европы; «Байер», выигравший Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок страны; тренер «Реала» Карло Анчелотти, завоевавший с клубом 5 трофеев; Энцо Мареска, выигравший Чемпионшип с «Лестером»; главный тренер женской сборной США Эмма Хейс, выигравшая с командой Олимпиаду, а также победившая в чемпионате Англии с «Челси».