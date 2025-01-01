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Экс-футболист сборной России раскрыл «самый пьяный» вид спорта в СССР

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что в советское время хоккей был видом спорта с наибольшим количеством пьющих игроков.

Источник: Спорт РИА Новости

«Самый пьяный вид спорта — хоккей. По крайней мере, так было в советское время. Очень многие игроки выпивали. Помню случай такой: Тарасов приходит на тренировку, и там сильно ощущалось алкогольное амбре. Заметив сивушный запах, он сказал своему помощнику: “Я эту пьяную команду тренировать не буду”. И приказал провести тренировку за него. Можно сказать, ребята допивались до потери пульса. Тогда был культ алкоголя. Как сейчас — сказать не могу», — сообщил Пономарев.

Пономарев играл за ЦСКА с 1962 по 1969 год. На его счету 25 матчей в составе сборной СССР.