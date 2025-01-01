Экс-футболист сборной России раскрыл «самый пьяный» вид спорта в СССР

«Самый пьяный вид спорта — хоккей. По крайней мере, так было в советское время. Очень многие игроки выпивали. Помню случай такой: Тарасов приходит на тренировку, и там сильно ощущалось алкогольное амбре. Заметив сивушный запах, он сказал своему помощнику: “Я эту пьяную команду тренировать не буду”. И приказал провести тренировку за него. Можно сказать, ребята допивались до потери пульса. Тогда был культ алкоголя. Как сейчас — сказать не могу», — сообщил Пономарев.