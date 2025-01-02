Семин о судействе в РПЛ: «Сейчас есть ВАР, не знаю, как можно ошибаться. Ошибся — до свидания. В ЭСК обязательно должны быть и футболисты»

— Ну, во-первых, вот эту тему, которую губернатор Самары [начал], прежде всего, нужно закончить ее, а дальше думать, что нужно сделать. Ситуация очень простая. Ошибся — до свидания. Все ошибаются.— Ну, первый раз ошибся — дисквалифицировать на несколько матчей.— Тот, кто дисквалифицирует, должен быть независимым человеком. Это раз, важно. И второе — вот эта комиссия [ЭСК], которая есть, она должна [состоять] из разных людей, там должны и футболисты обязательно быть. Они и чувствуют, они знают, где пенальти, а где не пенальти. Ну и сейчас [есть] ВАР, я не знаю, как можно ошибаться, — сказал экс-тренер «Локомотива» в эфире ютуб-канала комментатора Геннадия Орлова.