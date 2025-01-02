Тамерлан Мусаев смотрит футбол в свободное время: «Так либо вдохновляюсь, либо отдыхаю. Вроде не псих»

— Что за свободное время от футбола?— Что-то не связанное со спортом.— Есть. Когда все тренировки заканчиваются, все. В семь-восемь часов.— Что потом?— Я либо с сестренкой дома сериал смотрю, либо читаю с ней же книжку, либо куда-то уходим.— Турецкий сериал?— Если она смотрит турецкий сериал, я ее прогоняю в другую комнату, не смотрю с ней. Потому что там 200 серий надо посмотреть, чтобы на 201-й серии была развязка.— Ты в свободное время футбол не смотришь?— (Смеется) Смотрю. Для меня это тоже способ отдыха. Если я футбол смотрю, я либо вдохновляюсь, либо отдыхаю.— Получается отдохнуть?— Ну да. Видите, я вроде не псих, — сказал форвард ЦСКА. Интервью Тамерлана Мусаева — он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт.