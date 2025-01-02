Моуринью об идеальных матчах: «Их трудно не найти в исполнении моего “Челси”, который сожрал АПЛ»

— Трудно ответить… «Порту» — «Лацио» (4:1) в полуфинале Кубка УЕФА-2003. Они забили на 50-й секунде, но после этого не касались мяча. «Интер» — «Бавария» (2:0) — спустя минуту мы уже знали, что победим (финал Лиги чемпионов-2010 — Спортс«).»МЮ«- “Тоттенхэм” (1:6), а могли забить и 7, и 8, и 9 голов. Также трудно не найти идеальный матч в исполнении моего “Челси”, который сожрал АПЛ, — сказал тренер “Фенербахче”.