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Моуринью об идеальных матчах: «Их трудно не найти в исполнении моего “Челси”, который сожрал АПЛ»

— Какой матч у вас был идеальным и почему?

Источник: Sports

— Трудно ответить… «Порту» — «Лацио» (4:1) в полуфинале Кубка УЕФА-2003. Они забили на 50-й секунде, но после этого не касались мяча. «Интер» — «Бавария» (2:0) — спустя минуту мы уже знали, что победим (финал Лиги чемпионов-2010 — Спортс«).»МЮ«- “Тоттенхэм” (1:6), а могли забить и 7, и 8, и 9 голов. Также трудно не найти идеальный матч в исполнении моего “Челси”, который сожрал АПЛ, — сказал тренер “Фенербахче”.