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Колосков о Пьяниче в ЦСКА: «Ничего сверхъестественного не показал. Да и не мог показать — был не в форме»

"Нормально посмотреть на Пьянича в этом сезоне нам удалось только в нескольких играх, поэтому трудно как-то оценивать его переход в ЦСКА. Как мировая звезда он себя точно нигде пока не проявил. Ничего сверхъестественного он не показал.

Источник: Sports

«Нормально посмотреть на Пьянича в этом сезоне нам удалось только в нескольких играх, поэтому трудно как-то оценивать его переход в ЦСКА. Как мировая звезда он себя точно нигде пока не проявил. Ничего сверхъестественного он не показал. Да и не мог он ничего такого показать, потому что был просто не в форме. Его способности и потенциал известен. В данном случае футболиста никакому мастерству учить не нужно, нужно, чтобы он был в хороших физических кондициях. Если Пьянич будет в хорошей форме, значит, будет одним из лучших футболистов лиги», — сказал почетный президент РФС.