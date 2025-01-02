«Спартак» всем доказал, что может бороться за чемпионство — почти догнал «Зенит» и «Краснодар». Деменко о красно-белых

«Конечно, если говорить о последних матчах “Спартака”, то их игра заслуживает только комплиментов. Команда почти догнала “Зенит” и “Краснодар”.»Спартак«уже всем доказал, что может бороться за чемпионство. Нужны ли команде еще новые игроки? Скажу так, что любой команде нужна свежая кровь. А “Спартаку” бы все же не мешало избавиться от некоторых футболистов», — сказал бывший футболист «Спартака».