В «Бока Хуниорс» вспышка сифилиса

«Скандал и беспокойство в “Бока Хуниорс” — несколько недель назад вся команда, включая тренерский штаб, проходила плановый осмотр. Результат — у троих игроков “Боки” сифилис. Делайте выводы.



На всякий случай уточню, что это не шутка на День дурака [28 декабря в испаноязычных странах отмечается День дурака]. Я не стал бы спекулировать на теме здоровья.



Обследования вызвали беспокойство команды и всего тренерского штаба. Они хотели сохранить это [в секрете], но все вышло из-под контроля. И скажите спасибо, что я не называю имен», — написал Флауэрс.