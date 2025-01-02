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В «Бока Хуниорс» вспышка сифилиса

В «Бока Хуниорс» вспышка сифилиса. Об этом утверждает аргентинский журналист Феде Флауэрс.

Источник: Reuters

Флауэрс, специализирующийся на шоу-бизнесе, слухах и развлекательном контенте, опубликовал информацию о наличии заболевания у трех футболистов.

«Скандал и беспокойство в “Бока Хуниорс” — несколько недель назад вся команда, включая тренерский штаб, проходила плановый осмотр. Результат — у троих игроков “Боки” сифилис. Делайте выводы.

На всякий случай уточню, что это не шутка на День дурака [28 декабря в испаноязычных странах отмечается День дурака]. Я не стал бы спекулировать на теме здоровья.

Обследования вызвали беспокойство команды и всего тренерского штаба. Они хотели сохранить это [в секрете], но все вышло из-под контроля. И скажите спасибо, что я не называю имен», — написал Флауэрс.

Впоследствии журналист рассказал, что футболисты, у которых выявлено заболевание проходят лечение.