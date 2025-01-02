Лучшие бомбардиры 2024-го. Ни одна звезда и близко не подобралась к монстру из Португалии

Определенно, открытие года в АПЛ. «Челси» при Тодде Боэли привык разбрасываться деньгами и жутко переплачивать за игроков. Казалось, что с Палмером была та же история — заплатили «Ман Сити» 47 миллионов евро за футболиста почти без опыта во взрослом футболе при оценке на рынке в 18 миллионов. Но это было попадание в яблочко. Палмер закончил первый сезон на втором месте в бомбардирской гонке, а после Евро продолжает клепать голы. Хотя одними забитыми мячами влияние Коула не ограничивается, он — настоящий лидер. Не просто так сейчас оценивается Transfermarkt уже в 130 миллионов.