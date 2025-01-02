Роналду не перейдет в «ПСЖ», переговоры не ведутся (Фабрицио Романо)

Как пишет Романо, источники в «ПСЖ» подчеркнули, что переговоры о трансфере португальца не ведутся. Контракт 39-летнего игрока с «Аль-Насром» рассчитан до 30 июня 2025 года. Роналду провел 12 матчей в этом сезоне саудовского чемпионата. На счету форварда 10 голов и 2 результативные передачи. Полная статистика — здесь. Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее французского: «В Лиге 1 есть только “ПСЖ”, остальные — ни о чем».