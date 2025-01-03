Сафонов и Головин включены в заявки «ПСЖ» и «Монако» на Суперкубок Франции

Оба россиянина попали в заявки своих команд на финал. Финальный матч пройдет 5 января в Катаре. Изображения: x.com/PSG_inside, asmonaco.comСафонов или Головин выиграют Суперкубок Франции. А кто еще из россиян брал трофеи в топ-лигах?