Оба россиянина попали в заявки своих команд на финал. Финальный матч пройдет 5 января в Катаре. Изображения: x.com/PSG_inside, asmonaco.comСафонов или Головин выиграют Суперкубок Франции. А кто еще из россиян брал трофеи в топ-лигах?
Сафонов и Головин включены в заявки «ПСЖ» и «Монако» на Суперкубок Франции
«ПСЖ», за который выступает Матвей Сафонов, и «Монако», в составе которого играет Александр Головин, разыграют трофей. Парижане в статусе чемпиона и обладателя Кубка Франции, а монегаски как серебряные призеры Лиги 1.