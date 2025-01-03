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«Ман Сити» интересуется защитником сборной Узбекистана и «Ланса» Хусановым

«Горожане» включили защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в шорт-лист на зимнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо. Отмечается, что интерес к 20-летнему футболисту проявляют и другие топ-клубы.

Источник: Спортс"

«Горожане» включили защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в шорт-лист на зимнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо. Отмечается, что интерес к 20-летнему футболисту проявляют и другие топ-клубы. Хусанов считается одним из самых талантливых игроков на своей позиции. Абдукодир перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 13 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь. Защитник сборной Узбекистана Хусанов интересен «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу». Игрок «Ланса» оценивается в 25 млн фунтов.