Ледяхов о распаде СССР: «Людям было не до футбола, столько проблем сразу навалилось. Но мы играли, и происходящее в стране уходило на второй план»

— Была какая‑то неопределенность. Мы же в первый раз в такую ситуацию попали. И столько проблем сразу навалилось на страну, на людей. Видно было, что людям не до футбола. Ситуация очень непростая со всех точек зрения. Но из‑за того, что мы играли в футбол, на первом плане у нас было именно это — надо было продолжать свое дело. И происходящее в стране уже уходило на второй план. Да, была неопределенность, но деваться некуда было. Нужно было как‑то жить дальше и смотреть в будущее, — сказал бывший игрок «Ротора», «Спартака», хихонского «Спортинга» и сборной России.