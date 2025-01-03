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Салах голосовал за Винисиуса на «Золотой мяч»: «Очень хороший футболист, развивается каждый сезон. Он заслужил это»

Футболист «Ливерпуля» проголосовал за бразильского вингера «Реала» в номинации на «Золотой мяч».

Источник: Спортс"

Винисиус Жуниор занял второе место, уступив Родри из «Манчестер Сити». «Винисиус — очень хороший футболист. Вот почему я проголосовал за него! Он развивается каждый сезон и может продолжать это делать. Я отдал за него свой голос, потому что он заслужил это», — сказал вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.