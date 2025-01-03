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Фердинанд о замене Зиркзе в 1-м тайме: «Очень переживаю за него. Трудно смириться, когда тебя меняют после 30 минут матча, а потом еще и такая реакция на стадионе. Это тяжело»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» был заменен на 33-й минуте матча АПЛ против «Ньюкасла» (0:2).

Источник: Спортс"

«Я сочувствую ему. Очень, очень переживаю за него как бывший профессиональный футболист. Трудно смириться с тем, когда тебя меняют после 30 минут матча, а потом еще и такая реакция на стадионе — свист и все такое. Это тяжело. Надеюсь, что он сможет восстановиться, надеюсь, что он восстановится ментально с помощью партнеров и тренера. Тренер сказал: “Я поговорю с ним, потому что это было тактическое решение”. Но я бы сказал, что это не первый раз, когда мы видим такое. Мы видели, как более сильных игроков меняли в такие моменты, и дело в том, чтобы иметь стойкость, чтобы оправиться после этого», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.