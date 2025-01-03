Клаудиньо может покинуть «Зенит», ЦСКА интересен вингер «Боки», «Локо» уведет защитника у Моуринью?

Напомним, Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» в августе 2024 года. Тогда клуб сумел зарегистрировать 26-летнего испанца только на первую половину сезона-2024/25. В контракте полузащитника есть пункт, согласно которому он может уйти бесплатно, если не будет зарегистрирован в январе.